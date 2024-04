A edição dos 25 anos do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste, o mais consolidado espetáculo teatral do interior do Estado de São Paulo, emocionou os presentes em seis dias de apresentação, entre os dias 26 e 31 de março. Os 100 atores voluntários e 100 integrantes da produção selaram uma edição história no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida.

O público aprovou a encenação de 2024. “Foi maravilhoso e superou as minhas expectativas. Fiquei encantada com o cenário, com o profissionalismo da equipe por completo. Um espetáculo bem organizado e lindo. Fiquei muito emocionada com a história e com a perfeição em que os atores realizaram toda encenação”, frisou a estudante Ana Julia Sampaio Campos Antonio, que assistiu pela primeira vez.

O cabeleireiro colorista, Wesley Cotrin, já atuou por dois anos no Espetáculo, mas foi nesta edição assistir pela primeira vez. “É muito emocionante estar aqui do outro lado. Prestigiei dois dias seguidos. Quando estamos participando é diferente, estar na plateia como público é uma emoção inexplicável. Foi muito lindo”, falou.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, ressaltou que a edição histórica selou os 25 anos do projeto e agradeceu os envolvidos. “Meu muito obrigado a todos do elenco que se dedicaram desde novembro de 2023 para apresentar ao público essa obra que emociona, que encanta e tanto nos faz se refletir, que é a história de Jesus Cristo aqui na Terra. Muito obrigado também ao público que enfrentou até chuva para prestigiar o Espetáculo Via Crucis. Além de toda equipe de produção, o prefeito Rafael Piovezan e as secretarias municipais envolvidas, em especial a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Nos encontramos em 2025”, comentou.

Os espectadores puderam prestigiar o jubileu de prata no conforto de suas casas que está salva no YouTube www.youtube.com/espetaculoviacrucis A transmissão ao vivo foi realizada pela patrocinadora SOS Telecom.

A comemoração dos 25 anos do Espetáculo Via Crucis trouxe ao público nos dias de encenação uma nova montagem, concepção e roupagem, onde, na dramaturgia, foram trabalhadas novas passagens da Bíblia inspiradas na linguagem bíblica dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João somado à figura central da mãe em consonância com Jesus, fazendo uma contextualização da importância delas nos contextos familiar, social, cultural e histórico – matriz que ressoou na concepção de cenas.

Em ampla estrutura e uma verdadeira cidade cenográfica montada, a edição também contou com acessibilidade em libras e audiodescrição, além de espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, idosos e gestantes.

A 25ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste foi uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio da TRBR e Supermercados Pague Menos, apoio da Indústrias Romi, Tivoli Shopping e Unimed Santa Bárbara Americana, produção cultural da Associação Grupo Travessia de Atividades Sociais e Artísticas de Santa Bárbara d’Oeste e media partner EPTV e Todo Dia.