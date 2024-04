“Sábado de Basquete – Um evento para todos!” será no Ginásio

Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa, dia (06/04), das 14h às 18h. Realizado pelo Interclubes Campinas, com apoio da Prefeitura (através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), o encontro terá entrada livre e atrações para todas as idades. Haverá distribuição de pipoca, algodão-doce e brinquedões infláveis gratuitos para as crianças.

Leia + Sobre todos os Esportes

Ao público, os organizadores pediram a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para as ações de segurança alimentar de famílias carentes promovidas constantemente pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura.

A programação da tarde de basquete começa às 14h, com uma aula da modalidade para crianças e adolescentes, com o pivô e ex-jogador da NBA (a liga profissional norte-americana) Rafael “Bábby” Araújo, de 2 metros e 11 centímetros de altura. Bábby atuou por Toronto Raptors e Utah Jazz, além de Spartak St. Petersburg, da Rússia, Flamengo, Paulistano, Franca e Mogi das Cruzes, pelo NBB.

Em seguida, às 16h, começa o jogo amistoso de basquete sobre cadeiras de rodas entre as equipes convidadas GadeCamp de Campinas e GAADIN, de Indaiatuba. Ambas as equipes participam de Campeonatos Paulista e Brasileiro de Basquete Sobre Rodas e disponibilizam projetos de inserção a modalidade para pessoas com deficiências. As equipes contam com atletas de nível olímpico, representantes do Brasil. São todos atletas com histórias de superação através do esporte.

Por fim, às 17h, começa a partida válida pela fase classificatória do Campeonato do Interclubes Campinas, entre as equipes de Nova Odessa, representado pelo Old School Basketball, e Gran São João. de Limeira. O Old School Basketball de Nova Odessa disputa o Campeonato Interclubes Campinas pela terceira vez, tendo sido campeões por 2 anos consecutivos, em 2022 e 2023, na categoria Master 40 +.

O Ginásio de Esportes do Santa Rosa fica na Rua João Bassora, nº 543, ao lado do Bosque Municipal Manoel Jorge.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP