Crianças sem roupas e com fome são encontradas abandonadas em casa na Praia Azul

Um caso chocante ocorreu na noite deste domingo (31), na região da Praia Azul, em Americana. Quatro crianças (uma menina de 5 anos, e quatro meninos de 4, 3 e 1 ano) foram encontradas pela Polícia Militar abandonadas e trancadas em uma residência por volta das 18h40.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a equipe recebeu a solicitação de abandono de incapaz e se deslocou até a residência. Chegando no local, os agentes se depararam com quatro crianças ” totalmente desprovidas de roupas e chorando, dizendo que estavam com fome e que não sabia em que local a mãe estava e que estariam bastante tempo sozinhas”.

Depois de mais de meia hora aguardando algum responsável aparecer, uma mulher de 37 anos chegou na residência informando aos policiais que não era a mãe das crianças, mas que morava no local e estava responsável pelos menores naquele momento e que havia apenas saído “um pouco” para comprar cigarros. Ela não soube dizer aonde a mãe das crianças estava. O bebê de apenas 1 ano estava totalmente sem roupa e sem fralda.

Diante dos fatos, os policiais acionaram o Conselho Tutelar e compareceu no local o plantonista Renan Rodrigo Silva, que afirmou que acompanhava o caso há 3 meses, mas que nunca conseguiu contato com a mãe das crianças e que as vezes em que foi até o local foi atendido por essa mesma mulher de 37 anos. Não foi informada quantas vezes o conselheiro foi até a residência.

O NM entrou em contato com o Conselho Tutelar que, através do coordenador Rodrigo Miletta, enviou a seguinte nota: “Na data de ontem 31/03/2024 fomos acionados pela Policia Militar através do plantão as 19:15, por um suposto crime tipificado no código penal em seu artigo 133 (abandono de incapaz) ,o conselheiro tutelar (plantonista Renan ) prontamente esteve no local. Devido a constatação o Conselheiro e Coordenador Rodrigo Miletta esteve no local acompanhando a situação dos infantes e foi aplicada medida de proteção cabível conforme artigo 101 Inciso VII da Lei Federal 8069/90 (estatuto da criança e do adolescente)”.

Rodrigo Miletta alegou “sigilo das informações das crianças” ao não responder questionamentos como o motivo de não ter sido tomada uma atitude pelo Conselho Tutelar antes que a situação chegasse aos fatos narrados no BO. O NM questionou o fato do conselheiro Renan acompanhar o fato há 3 meses e dizer ser responsável por apenas duas crianças da residência.