Políticos da região usaram as redes sociais para comentar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele foi detido na manhã deste sábado por suspeita de fuga com a prisão por condenação iminente.

Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal após decisão do juiz Alexandre de Moraes com medida cautelar com base no alto risco de fuga de JB do país ou para alguma embaixada em Brasília.

Posicionamento dos políticos da região

Cabo Natal- ex-vereador de Nova Odessa- Lamentável cruel e inacreditável, hoje prenderam o Presidente @jairmessiasbolsonaro , amanhã poderá ser todos nós que lutamos contra esse sistema podre e falido.

Vereador Esther Moraes (PV) Santa Bárbara d’Oeste- A prisão de Bolsonaro demonstra que as instituições brasileiras estão funcionando e que o país segue avançando no fortalecimento do Estado de Direito. Ver a Justiça atuando, independentemente da posição ou do poder político de alguém, é um sinal importante de maturidade democrática de compromisso com um Brasil mais responsável, transparente e comprometido com a lei.

André Bankhoff- ator e nome cotado para vir candidato O Moraes, o Lula, e a esquerda desse país são psicopatas! Estamos vivendo uma DITADURA e SOMOS UM POVO MOLE! Pacato! Aceitamos tudo calados!!!! Que vergonha!!!

Felipe Corá (vereador de Santa Bárbara)- A justiça dos homens pode falhar, mas a justiça de Deus nunca falha. Seguimos firmes, mais fortes do que nunca! Mais forte se torna nossa determinação de lutar por justiça diante de tanta perseguição.

