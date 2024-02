Ponto de distribuição de drogas na região do Jardim Europa cai pra DISE

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, na manhã desta segunda-feira, a “Operação EUROPA”, com o escopo de combater o intenso tráfico de drogas na região da rua Bulgária, no Jardim Europa, em Santa Bárbara D’Oeste.

Durante investigação de campo, realizada por equipes operacionais da DISE, foi possível localizar uma residência que seria utilizada como ponto de distribuição de drogas. Hoje, durante campana pelo local, percebeu-se um veículo VW Polo, de cor prata, parado de frente a residência alvo das investigações com um homem ao volante. Na sequência, segundo as equipes, um indivíduo saiu da casa escondendo alguma coisa nos bolsos e adentrou rapidamente no Polo. Antes mesmo de iniciarem a marcha, o veículo foi abordado pela DISE.

Nos bolsos, o indivíduo que saia da casa trazia 28 pedras de Crack prontas para venda. O motorista, que já estava no carro, trazia nos bolsos R$147,00 em cédulas trocadas. Em entrevista com os policiais civis da DISE, o morador do imóvel confessou que tinha mais drogas armazenadas em sua residência, apontando aos policiais o esconderijo. Foram localizadas mais 54 pedras de Crack, 19 papelotes de Cocaína, 01 pedaço maior de Crack pesando 162 Gramas, 01 balança de precisão, 02 celulares, além de diversos itens para fracionamento e embalo de drogas.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante aos 02 investigados. Ambos conduzidos juntamente com as drogas e demais apreensões à Sede da DISE, onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante. Após adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e posteriormente escoltados à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardarão por Audiência de Custódia.