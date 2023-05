Existem várias razões pelas quais alguém pode considerar deixar ir um relacionamento sentimental. É importante ressaltar que cada situação é única e complexa, e a decisão final deve ser baseada nas circunstâncias individuais e nas necessidades emocionais de cada pessoa. Mas por outro lado, cada signo tem suas próprias necessidades para se manter em um relacionamento.

Veja porque cada signo deixaria um relacionamento

Áries

Um Áries vai deixar um relacionamento no momento em que sentir que a paixão acabou. Eles não veem sentido em dedicar tempo ou energia a coisas pelas quais não são apaixonados. É por isso que eles nunca iriam querer ficar em um relacionamento desprovido de paixão.

Touro

A confiança é um aspecto essencial de qualquer relacionamento em que um taurino esteja. Eles são leais como sempre. Mas eles precisam ter certeza de que sempre podem contar com você para ajudá-los quando as coisas ficarem difíceis.

Gêmeos

Eles não gostam de estar em um relacionamento com alguém com quem sabem que não podem conversar. Para eles, a comunicação é a única forma de duas pessoas se aproximarem. Para um geminiano, conversar sobre tudo, é tudo.

Câncer

Eles são emocionalmente carentes e precisam constantemente se sentirem amados. Caso contrário, eles não veriam sentido em continuar um relacionamento com alguém. No momento em que o afeto na relação diminuir, ele vai cair fora.

Leão

Eles não querem perder tempo com alguém que não agrega valor às suas vidas. Se eles virem que você não está se comprometendo a ficar com eles, eles também não vão se comprometer.

Só fica realmente em um relacionamento se vê o quão comprometido você está.

Virgem

Eles sempre querem manter as coisas reais, não querem rodeios nem enrolações. Um virginiano nunca manterá um relacionamento com você se perceber que a honestidade está comprometida. Um virginiano tem tolerância zero para essa falta.

Libra

Os librianos valorizam muito o equilíbrio e a harmonia em seus relacionamentos. Se eles passam a ter desentendimentos frequentes, desrespeito, deslealdade ou uma falta de reciprocidade, isso leva à insatisfação e, eventualmente, ao término do relacionamento.

Escorpião

É tudo uma questão de proporcionar uma vida sexual feliz e saudável para o escorpiano. Se você não conseguir satisfazê-los nessa frente, eles não ficarão interessados ​​no relacionamento por muito tempo. Eles estão sempre procurando saídas para seu desejo.

Sagitário

Eles querem estar rodeados de energia positiva e bem-humorada. Eles não seriam capazes de ficar com alguém que é muito pra baixo o tempo todo. Se eles sentirem que você não tem um verdadeiro senso de humor, eles não vão querer estar com você.

Capricórnio

Eles querem estar com alguém que possa pressioná-los e apoiá-los em suas provações e desafios. Quando eles sentirem que o relacionamento está apenas pesando sobre eles, sem haver uma troca para crescer ou evoluir juntos, eles vão querer sair.

Aquário

Eles não são capazes de funcionar corretamente sem o espaço de que precisam para serem eles mesmos. Um aquariano não vai querer ficar com você se você não der a ele espaço e liberdade. Sem sua individualidade, ficará muito desconfortável e inquieto.

Peixes

Se perceberem que você não está colocando o mesmo tipo de energia que eles, isso é um problema. Eles só vão querer estar com alguém que sabem que estaria disposto a trabalhar tão duro quanto eles para manter o relacionamento à tona.

