Portugal atrai brasileiros para trabalhar em consultórios odontológicos

O profissionalismo dos dentistas brasileiros é mais que reconhecido pela população portuguesa em geral. No Brasil, como se sabe, dentistas têm seu próprio curso de graduação. Já em Portugal, a odontologia é cursada como parte da faculdade de medicina e exercida por médicos especialistas em medicina dentária. Relatório de janeiro deste ano intitulado “Números da Ordem”, da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), de Portugal, aponta um aumento de 24,8% de dentistas brasileiros inscritos nos últimos três anos na entidade. Entre os 1,5 mil estrangeiros com inscrição ativa na OMD, 680 são brasileiros – os portugueses totalizam 11.153 profissionais.

“O ensino em odontologia no Brasil é rigoroso e abrangente, proporcionando aos futuros dentistas uma formação completa e focada nas mais diversas especialidades odontológicas. Por isso, os profissionais brasileiros são reconhecidos por oferecer tratamentos de alta qualidade e excelência e pacientes portugueses buscam seus serviços devido a essa reputação positiva. Além disso, os dentistas brasileiros são conhecidos por abordagem mais acolhedora, calorosa e comunicativa com os pacientes. Isso cria uma experiência mais agradável para quem busca cuidados dentários em Portugal”, explica Renata Maida Freire, brasileira que é diretora da Academia eFuturo, mora em Lisboa e trabalha com cursos profissionalizantes.

Segundo Renata, o competitivo cenário odontológico em Portugal gera uma demanda de profissionais que auxiliem os médicos dentistas em suas atividades nos consultórios. Por isso, autorizadas pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), vinculada ao Ministério do Trabalho português, escolas como a eFuturo disponibilizam o curso de Assistente de Medicina Dentária, que é aberto não somente a portugueses mas também cidadãos de outros países, tornando-se uma oportunidade a mais para brasileiros que pretendem fazer uma transição de carreira, e morar e trabalhar em Portugal.

“Fazer um curso de capacitação profissional é uma das melhores e mais práticas formas de se regularizar para atuar no mercado de trabalho português. Pela legislação portuguesa, todos os alunos que se matricularem em cursos com duração de um ano ou mais têm direito a vistos de residência que permitem a atividade laboral em território lusitano. E os cursos profissionalizantes certificados pela DGERT têm, em média, 80% de empregabilidade. Isso se deve ao fato de que todos os cursos oferecidos são os que realmente precisam de mão de obra neste momento no mercado de trabalho português – quando não há mais demanda, eles deixam de existir ou voltam a ser oferecidos quando se há nova necessidade”, ressalta a diretora da eFuturo.

Dividido em nove módulos, o curso de assistente de medicina dentária tem como objetivo formar profissionais capazes de prestar apoio aos dentistas e a outros profissionais ligados à odontologia em terras Lusas. Entre as suas funções, estão acompanhar pacientes antes, durante e após os tratamentos e consultas; colaborar na limpeza e desinfecção dos espaços e materiais; preparar os procedimentos clínicos; fazer a gestão de estoques e prestar apoio administrativo, entre outras. A idade mínima do candidato é 18 anos e recomenda-se ter concluído o Ensino Médio, equivalente ao 12º Ano completo em Portugal, para melhor acompanhamento do conteúdo do curso.

Após a conclusão do curso, que pode ser concluído em até 12 meses, o formado pode atuar em consultórios, clínicas odontológicas, laboratórios de prótese dentária e hospitais portugueses. O salário mensal de um assistente de medicina dentária é de € 820 (inicial) e € 950 (média). Além de formar profissionais qualificados, a eFuturo os apoia em processos de candidatura e entrevista a vagas de estágio ou já para posto de trabalho, por meio da rede de empresas com quem a escola mantém parcerias.

“Embora o estágio não seja obrigatório para o curso de assistente de medicina dentária, ele é um diferencial competitivo, e caso o interessado queira fazê-lo, é preciso estar em Portugal, ao contrário das aulas teóricas que podem ser feitas diretamente do Brasil, de forma remota, em ensino a distância (EAD). Mas atenção: o estágio em Portugal não costuma ser remunerado. Por isso, é recomendável ao aluno contar com recursos financeiros até a formatura ou mesmo até que encontre emprego. O investimento feito na capacitação profissional pode ser recuperado de um a três meses, após a efetiva contratação, dependendo do salário da função”, diz Renata.

Se o interessado quiser fazer o curso em terras lusas, seja na parte teórica e/ou prática (estágio), é importante antes, ainda no Brasil, providenciar o visto de estudo que, de quebra, dá direito a trabalhar em Portugal. “Caso esteja já em Portugal, a alternativa atual é se regularizar justamente por meio do curso profissionalizante, como é o caso do curso de Assistente de Medicina Dentária. Esta é a forma, inclusive, para estes casos, mais acessível de regularizar a sua situação legal em Portugal. Importante ressaltar que as escolas profissionalizantes lusas não se responsabilizam por vistos, fornecendo apenas a prova de matrícula dos alunos que querem estudar em Portugal”, pontua Kelly Soares, advogada brasileira que mora e atua profissionalmente em Lisboa.

Sobre a Academia eFuturo – A Academia eFuturo oferece cursos profissionais e é certificada pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), do governo de Portugal, reconhecida também nas demais nações da União Europeia . Atuando há mais de três anos no Brasil por meio da Promove Brasil, empresa de consultoria e desenvolvimento de negócios entre Brasil e Portugal, a eFuturo oferece cursos online para quem busca qualificação no Brasil e também divulga os cursos presenciais para quem pretende estudar e estagiar em Portugal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP