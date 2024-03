Os vereadores Pastor Miguel Pires (Republicanos) e Thiago Martins (PV) conduziram

nesta quarta-feira (20) uma nova visita de fiscalização às obras inacabadas da creche do Jardim Boer. A construção da creche foi anunciada inicialmente em outubro de 2018 como parte do programa Creche Escola do governo do estado de São Paulo, com uma previsão de conclusão para novembro de 2019 e um investimento de R$ 1.727.145,08. No entanto, quase cinco anos após o prazo estipulado, a obra permanece parada.

Durante a inspeção, os parlamentares constataram que nenhuma providência foi tomada desde a última visita e que o local aparenta sinais avançados de deterioração. Segundo Martins, que em 2017 intermediou o recurso para viabilizar a obra, as cobranças têm sido constantes desde então para a conclusão e atendimento da população. “Nossa responsabilidade como representantes do povo é assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficaz e que projetos tão importantes como este sejam levados adiante. Continuaremos firmes em nossa função fiscalizadora para garantir a retomada e a conclusão das obras da Creche do Boer”, comentou.

Pastor Miguel lembrou que já foram apresentados requerimentos e moção de apelo ao governo estadual para retomada da obra. Contudo, as informações obtidas revelaram que a falta de adesão ao cronograma pela construtora, seguida pela rescisão do contrato pelo estado em maio de 2021, foram os principais fatores contribuintes para a atual paralisação.

“É realmente preocupante ver o estado em que se encontra este local, especialmente considerando o tempo que já se passou desde a data prevista de inauguração. Sabemos o quanto essa creche é crucial para a comunidade do Jardim Boer”, afirmou.

