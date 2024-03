O Rio Branco de Americana bateu o XV de Jaú na tarde desta

quarta-feira por 2 a 0 e ficou perto de garantir a vaga para o octogonal final da Série A4 do Campeonato Paulista de Futebol (Paulistinha).

