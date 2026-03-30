A cada dia, a Praça Esportiva do Paço Municipal Palácio dos Migrantes “Prefeito Ângelo Augusto Perugini” ganha mais forma. Além da obra bastante avançada das quadras de areia e de futebol society, o local recebeu bicicletário e concretagem das calçadas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Agora, operários trabalham no nivelamento do solo para início do trabalho de paisagismo. Além de incentivar a prática esportiva, a obra prevê ainda área de convívio, com pergolados e bancos para descanso, unindo sustentabilidade e qualidade de vida para a população. A previsão é que a praça fique pronta neste semestre.

De acordo com a secretaria de Obras, também prossegue a construção de três anexos do Paço Municipal, que garantirão ainda mais eficiência aos serviços públicos prestados. Um dos prédios, voltado para a avenida Sabina Baptista de Camargo, abrigará o Poupatempo, serviço estadual que recebe apoio da Administração Municipal para operar, e o DSO (Departamento de Saúde Ocupacional), órgão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal da Prefeitura.

Praça Esportiva

Os outros dois prédios, com acesso pelo Corredor Metropolitano, serão a nova sede operacional das secretarias de Mobilidade Urbana e de Serviços Urbanos. A previsão é que as obras destes anexos fiquem prontas nas próximas semanas. Já a ocupação dos espaços deve acontecer até o final deste semestre, após a adequação das instalações elétricas e de internet.

A obra do novo Paço Municipal, cujo prédio principal foi entregue em 29 de maio de 2024, conta com 10 mil metros quadrados de área construída, abrigando cerca de 1.000 funcionários de diversas secretarias. O Palácio dos Migrantes “Prefeito Ângelo Augusto Perugini” é um marco em eficiência energética, com usina de geração de energia limpa, estação para carregamento de veículos elétricos, paisagismo, praça esportiva, além de políticas de redução do uso de papel e incentivo à outros hábitos que colaboram para a proteção ambiental.

Leia + sobre esportes