Praça Vó Palmira recebe evento gratuito com oficina de circo

A Praça Vó Palmira, em Americana, recebe na próxima terça-feira (21), das 16h às 20h, um evento cultural gratuito do projeto PerifeRRias, com apresentações circenses, música ao vivo e oficinas de circo para toda a família. A atividade é uma produção da Cia Pé de Cana e tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A praça fica localizada na Rua São Teodoro, 200 – Jardim Nossa Senhora do Carmo.

A programação começa com a oficina de circo, a partir das 16h, e segue com o cortejo pelas ruas, às 18h. Na sequência, às 19h, o espetáculo “Xinfrim” com GMP Brass Band encerra as atividades.

A peça é baseada nas experiências pessoais adquiridas em uma viagem por 13 estados brasileiros realizada pela Cia Pé de Cana. Em um cenário composto por uma Kombi, a trupe, formada por Denis Menezes, Hugo Delariva e Suelen Zacharias, conta as histórias que viveu no decorrer das andanças. Em um roteiro rabiscado em papel de pão e por meio das linguagens circense, da música e do palhaço, eles mostram um pouco da bagagem que acumularam pelos caminhos, compartilhando de forma poética e divertida essas experiências com o público.

“Esse projeto leva arte, alegria e encantamento para dentro dos bairros, aproximando a população das expressões culturais de forma leve e acessível. Eventos como esse fortalecem o sentimento de pertencimento e valorizam os artistas que dedicam seu trabalho a promover experiências transformadoras. É uma iniciativa que une cultura, convivência e diversão para toda a família”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O projeto PerifeRRias é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei Federal nº 14.399/2022) e realizado pelo Governo Federal, via Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, através do fomento ProAC SP.

