No dia 28 de fevereiro, o município de Paulínia completa 60 anos.

Para homenagear a cidade, o deputado estadual Dirceu Dalben indicou R$ 1,58 milhão em emendas impositivas de 2024 para aplicação em Saúde, segurança e inclusão social, reforçando seu compromisso de seguir trabalhando por mais qualidade de vida e justiça social à população.

“Paulínia tem uma história de destaque no progresso da nossa região, do nosso estado e todo o país. A cidade que eu e minha família escolhemos para morar: dinâmica, acolhedora, de um povo trabalhador e hospitaleiro. Neste dia especial, parabenizo a todos os moradores que contribuem com o desenvolvimento da querida Paulínia. Para mim, é também uma honra fazer parte dessa história, trabalhando por melhorias que impactam positivamente no dia a dia das pessoas. Contem sempre com minha dedicação”, destacou Dalben.

Uma das importantes conquistas para Paulínia é a duplicação da rodovia que liga Paulínia à Via Anhanguera, passando por Sumaré. Com investimento de R$ 21,3 milhões, além de novas faixas de rodagem nos dois sentidos de tráfego, a via ganhou rotatórias, paradas de ônibus e nova passarela para travessia de pedestres. A obra foi intermediada por Dalben junto ao Governo do Estado. “Agora os trabalhadores da cidade e da região perdem menos tempo no trânsito, utilizando uma rodovia mais estruturada e, principalmente, segura”, disse o parlamentar.

A Estrada Municipal Constante Pavan, ligação entre a Rodovia Profº Zeferino Vaz (SP-332) e a Avenida Dr. Roberto Moreira, na área industrial da cidade, também passou por recuperação, ganhando asfalto novo e modernização da sinalização de trânsito. A melhoria foi realizada por meio do programa estadual “Novas Vicinais”. Outras estradas que ligam Paulínia a outras cidades também receberam investimentos do Governo do Estado.

E as conquistas não param por aí! Com apoio do Deputado Dalben, Paulínia também ganhou sua unidade própria do Poupatempo – instalado no Complexo do Rodoshopping; a E.E. Dr. Francisco de Araújo Mascarenhas recebeu a tão esperada cobertura da quadra esportiva; 198 famílias do Jardim Amélia tiveram seus imóveis regularizados por meio do programa estadual “Cidade Legal”; e, ainda, com emenda parlamentar de Dalben, a Defesa Civil do município conta com um novo veículo e novos equipamentos para um atendimento de qualidade à população.

2024

E o trabalho continua! Para este ano, o Deputado Dalben já indicou recursos de suas emendas impositivas para contribuir com os atendimentos em Saúde, segurança e inclusão social na cidade, somando R$ 1,58 milhão para a prefeitura, AUPAAC (Amigos Unidos por Amor contra o Câncer), APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Paulínia e para a Estação do Corpo de Bombeiros do município.

“Saúde é prioridade, uma área que demanda investimentos constantes, trata-se de cuidar de pessoas, proporcionar a todos bem-estar, uma vida saudável e digna. Por isso, mais da metade de nossas emendas parlamentares, desde meu primeiro mandato como deputado estadual, é destinada para a Saúde dos municípios paulistas, para hospitais e outras instituições que são referências em atendimento especializado na nossa região de Campinas e no Estado de São Paulo”, comentou Dalben.

“Neste aniversário de 60 anos de Paulínia, reafirmo com toda a população meu compromisso de continuar trabalhando para que a cidade desenvolva todo seu potencial e se torne exemplo de sustentabilidade, inovação e inclusão social! Contem sempre com minha dedicação”, finalizou o deputado.

