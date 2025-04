Pré-Diabetes: como melhorar sua saúde e evitar a evolução para o Diabetes Tipo 2

No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas convivem com diabetes tipo 2¹ e dessas, quase cinco milhões ainda não foram diagnosticadas. Enquanto isso, estima-se que outros 40 milhões de brasileiros possuem pré-diabetes2, um quadro em que já há uma doença caracterizada, mas que ainda é possível evitar sua evolução.

“Embora no pré-diabetes já tenhamos danos importantes como, por exemplo, perda de aproximadamente 30% da função do pâncreas3, a boa notícia é que este quadro é reversível com diagnóstico e tratamento na maioria dos casos, que inclui intervenções no estilo de vida,” afirma a Dra. Maria Augusta Bernardini, diretora da área médica da Merck para o Brasil e América Latina.

“Precisamos levar as pessoas à ação, na busca por um futuro mais saudável. E não tem segredo: é consultar um médico e manter os exames mais básicos em dia, como a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada”, explica.

Quem deve ficar atento?

O pré-diabetes e o diabetes tipo 2 possuem fatores de risco bem definidos4. A Dra. Bernardini lista os principais:

Sobrepeso e obesidade : são dois fatores predominantes nos pacientes;

: são dois fatores predominantes nos pacientes; Histórico familiar : parentes de primeiro grau com diabetes aumentam a chance de desenvolvimento da condição;

: parentes de primeiro grau com diabetes aumentam a chance de desenvolvimento da condição; Sedentarismo : a falta de atividade física regular está diretamente ligada ao aumento do risco;

: a falta de atividade física regular está diretamente ligada ao aumento do risco; Hipertensão e doenças cardíacas : são condições que agravam as chances;

: são condições que agravam as chances; Mulheres com histórico de diabetes gestacional ou síndrome dos ovários policísticos : estão entre os grupos com maior vulnerabilidade.

: estão entre os grupos com maior vulnerabilidade.

E como reverter o pré-diabetes?

A reversão do pré-diabetes exige disciplina e mudanças de hábitos e estilo de vida e, em cerca de 80% dos casos, tratamento medicamentoso.5 “Com alimentação balanceada, prática de atividade física regular, controle do peso e acompanhamento médico, é possível impedir que o pré-diabetes evolua para o diabetes tipo 2,” reforça a médica.

A combinação de prevenção e informação é essencial para que os pacientes possam assumir o controle de sua saúde. O Brasil ocupa o sexto lugar entre os países com mais casos de diabetes no mundo4. “O pré-diabetes e o diabetes frequentemente não apresentam sinais ou sintomas, o que reforça a importância de realizar exames regulares. No Brasil, infelizmente, cerca de 70% dos pacientes só descobrem a doença quando já enfrentam complicações, algo que poderia ser evitado com diagnósticos precoces por meio de exames periódicos”, explica a Dra. Bernardini.

Para mudar esse cenário, visite o site www.quemprocurasecuida.com.br e realize o teste de risco gratuito. As informações disponibilizadas são de caráter educativo e informativo. No entanto, a consulta médica é indispensável para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado, considerando a individualidade de cada caso. O tratamento deve ser seguido conforme orientação médica, e nenhuma medicação deve ser alterada ou interrompida sem consulta prévia com um profissional de saúde.

Lembre-se: cuidar da sua saúde é o primeiro passo para uma vida longa e plena.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP