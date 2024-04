Pré candidata a vereadora do PSol em Americana,

Maria Galhani começou a organizar sua pré campanha na cidade. O partido teve candidato a prefeito na última eleição mas não apresentou chapa de candidatos a vereador. A expectativa é que esse ano o PSol tenha pelo menos 5 candidatos a vereador na cidade e se torne competitivo.

O ponto focal é buscar sua primeira cadeira na Câmara de vereadores da cidade.

Este final de semana ela reuniu algumas dezenas de pessoas para fazer o esquenta e falar do trabalho que pretende organizar.

Em seu perfil nas redes, sociais, Galhani se posiciona como

Advogada e Operária do Direito

☀️Militante LGBT, feminista, socialista e PSOLISTA

🏳️‍🌈Luto por Direito e Cidadania para todes!

📌Americana/SP

