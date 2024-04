Americana já vacinou 21,2 mil pessoas contra a gripe

Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, no dia 25 de março, Americana já imunizou 19.829 pessoas pertencentes aos grupos elegíveis e 1.434 da população em geral, em clínicas particulares, totalizando 21.263 imunizados, o que corresponde a uma cobertura de 24,4%. A meta da campanha é imunizar 90% do público-alvo.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção da unidade da Praia Azul, cujo horário é das 8h às 20h.

“Nós já estamos num período favorável à transmissão da gripe, que é o outono, e logo estaremos no inverno, que é um momento ainda mais crítico para a propagação do vírus. Por isso é fundamental que as pessoas procurem uma unidade básica de saúde para se vacinar. Vale lembrar a todos que a vacina é muito segura e eficaz, e ela protege contra as formas graves, que podem levar à internação e óbito”, esclarece a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

As doses aplicadas até agora no município foram distribuídas da seguinte forma entre os públicos específicos da campanha:

Idosos: 13.134

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos: 1.661

Trabalhadores da saúde: 1.152

Pessoas com comorbidade: 1.841

Pessoas com deficiência permanente: 100

Professores: 543

Gestantes: 134

Puérperas: 13

Indígena: 1

Funcionários do sistema prisional: 66

População privada de liberdade: 1.017

Integrantes das Forças Armadas: 1

Caminhoneiros: 60

Integrantes das Forças de Segurança e Salvamento: 44

Trabalhadores do transporte coletivo urbano: 41

Quilombolas: 1

Pessoas em situação de rua: 20

População geral em clínicas privadas: 1.434

A campanha é nominal, a exemplo da vacinação contra a Covid-19. Dessa forma, é obrigatória a apresentação de documento pessoal, CPF ou Cartão SUS.

A Vigilância Epidemiológica esclarece que todos os profissionais dos grupos prioritários devem comprovar atuação por meio de holerite, crachá ou carteira de conselho de classe para receberem o imunizante.

Para a vacinação das crianças, os pais ou responsáveis legais precisam obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

No caso das pessoas com comorbidades, é necessário levar receita, laudo ou carta médica que comprove a doença. Já os indivíduos com deficiência permanente podem apenas se autodeclarar.

