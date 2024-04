Brasil volta a ter voos direto com a China

A Embaixada da China no Brasil usou as redes sociais para anunciar a retomada dos voos diretos entre São Paulo e Pequim, uma das rotas mais longas do mundo.

“A partir de hoje, os voos diretos entre São Paulo e Pequim estão operacionais, trazendo mais agilidade e conforto para quem viaja entre Brasil e China. A rota, uma das mais longas do mundo, atravessa quatro continentes e sobrevoa 11 países, oferecendo uma experiência única com dois nasceres do sol em uma única viagem”, postou a representação diplomática no Instagram. Veja mais notícias sobre turismo e viagens

Os voos serão operados pela companhia aérea Air China, que havia suspendido as operações no Brasil em 2020 durante a pandemia de Covid-19.

O voo internacional vai conectar Pequim e o Aeroporto de Guarulhos com escala em Madri, na Espanha, por meio de quatro frequências semanais, duas para cada sentido.

