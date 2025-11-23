Os prefeitos de Americana em Santa Bárbara d’Oeste Chico Sardelli e Rafael Piovezan, ambos do PL, foram as redes sociais se posicionar com relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar de defender JB, eles adotaram tom mais ameno do que governadores e deputados Bolsonaristas.

Piovezan falou como presidente do PL barbarense e Sardelli falou em fortalecimento da democracia.

Os dois insistiram em não haver crime de corrupção contra Bolsonaro.

Prefeitos e comentários no insta

Um ponto que diferencia a postura dos chefes de governo locais é que Sardelli deixou os comentários abertos no Instagram, enquanto Piovezan fechou o acesso aos seguidores.

