A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, convoca 30 candidatos aprovados em concurso público para assumirem seus cargos como professores nas funções de PEB 1 – Educação Fundamental e PEB 1 – Educação Infantil. O edital de convocação será publicado nesta sexta-feira (16), no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). O mesmo edital também convoca um profissional aprovado para o cargo de ajudante geral.

Entre as convocações, 16 são para as vagas de Professor de Educação Básica 1 na Educação Infantil e outras 14 para o Ensino Fundamental. Os profissionais devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, no próximo dia 23 (sexta-feira), às 9h.

Outro edital publicado nesta quinta-feira (15) convocou aprovados aos cargos de inspetor de alunos (3), monitor escolar (4), PEB 1 – Educação Fundamental (4), PEB 2 – Artes, PEB 2 – Educação Física, PEB 2 – Inglês (2), PEB 1 – Educação Infantil (2), pedagogo PCD, professor de Creche (6), professor de Educação Especial (2), psicólogo e técnico de segurança do trabalho.

Falam os nomes da prefeitura

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou as publicações. “As convocações reforçam o compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com a qualidade na rede municipal de ensino. Os profissionais convocados vêm para reforçar o quadro do Magistério e o novo ano letivo que se inicia em fevereiro”, disse.

“O chamamento dos aprovados em concurso público é um compromisso da Administração Municipal, que proporciona transparência no processo de contratação, fortalecendo o quadro de funcionários para melhorar cada vez mais a prestação de serviços, visando o atendimento das demandas do município para melhorar a qualidade de vida da população”, reforçou o secretário de Administração, Eduardo Flores.

Além da divulgação no Diário Oficial do Município, os convocados também recebem telegrama e e-mail com as informações.