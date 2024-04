A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, está disponibilizando o curso online “Água e Resiliência” voltado aos educadores, voluntários ambientais e parceiros da FEAMA (Feira Ambiental Municipal de Americana). Os interessados podem acessar as informações por meio do link: https://forms.gle/SjHKUj45KnNdAPec9

A formação consta das aulas “Gota D’ Água 2024 – Justiça Ambiental e Resiliência Hídrica”, com os palestrantes Francisco Lahóz, secretário executivo do Consórcio PCJ, e Andréa Borges, gerente técnica do Consórcio PCJ, e “Alimentação x Água/Meio Ambiente”, com Michelle Letran dos Santos e Bárbara Tomaszewska do Nascimento, da Sociedade Vegetariana Brasileira.

O objetivo é mobilizar os educadores, voluntários ambientais e formadores de opinião para a realização de ações práticas voltadas à preservação ambiental, com foco nos ODSs (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) e no desenvolvimento de novos projetos de educação ambiental.

A atividade faz parte do Programa Municipal de Educação Ambiental, visando o fortalecimento da gestão ambiental no município. O curso “Água e Resiliência” é baseado na temática do ano de 2024: “Meio ambiente em 1º lugar: Resiliência, Equidade e paz”.

“É uma oportunidade de mobilizarmos as pessoas que têm ações relacionadas ao meio ambiente e educação ambiental para fortalecermos ainda mais o trabalho em prol do meio ambiente e sustentabilidade. O curso é gratuito e tem a participação de ótimos profissionais”, diz a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke.

O curso é oferecido na modalidade à distância/virtual, através de videoaulas de até 25 minutos e a disponibilização de materiais correlacionados com os temas, tutorial e questionários de avaliação de cada aula e ao final do curso. O conteúdo estará disponível para conclusão até o dia 5 de junho. Será entregue certificado de 20 horas aos participantes.