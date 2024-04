1ª Night Run Fast Nova Odessa é neste sábado à noite, em frente à Prefeitura

Acontece neste sábado (20/04) a 1ª Night Run Fast Nova Odessa. A corrida pedestre noturna é realizada pela Fast Runners Sports, com apoio institucional da Prefeitura da cidade, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A corrida tem distâncias de 5 e 10 quilômetros, além de caminhada de 5 quilômetros, com duração máxima de 2 horas. A largada acontece às 19h, na Praça Vera Samartin Lorenzi, em frente do Jardim Botânico Plantarum, no Bairro Jardim Marajoara.

Estão inscritos participantes de todos os gêneros, com idades mínimas de 16 anos (para as corridas). Na caminhada, a idade é livre, mas menores devem ser acompanhados por um responsável. O site é o www.corridaeaventura.com.br. O evento terá premiações para os 5 primeiros atletas colocados no geral nas categorias masculino e feminino, nas modalidades corrida 5k e 10k.

A categoria geral será premiada pela ordem de chegada (tempo bruto). Os 3 primeiros colocados nas categorias masculino e feminino por faixa etária receberão troféus. As faixas são 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, e 70 anos acima – todas no masculino e no feminino.

Apenas a caminhada não terá premiação, somente medalha de participação aos inscritos previamente. Todos os atletas inscritos que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas de participação. Para receber a medalha, é obrigatório que estejam com número de peito. Também haverá premiação para as 5 maiores equipes participantes.

“Promover eventos como este é muito importante para diversificar as ações esportivas na cidade. Nesta semana, por exemplo, levamos idosos para os JOMI (Jogos da Melhor Idade), neste sábado tem a corrida noturna – a importância de fomentar todos os esportes, para que a população tenha uma variedade de opções em Nova Odessa. E esta corrida é a primeira corrida noturna da história da cidade, mais uma ação promovendo a saúde e o esporte”, comentou o secretário Renan Reis.