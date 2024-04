Além da integração do PIX, a Parcelow continua aprimorando sua oferta de serviços para proporcionar uma experiência completa aos clientes. A empresa utiliza a cotação do dólar comercial e aplica uma taxa de IOF de apenas 0,38%, o que resulta em uma economia significativa para os usuários em comparação com outros métodos de pagamento. Segundo Rogério Teixeira, os usuários já economizam 9% ao escolherem a Parcelow. “Isso não só proporciona mais conveniência aos nossos usuários, mas também reforça nosso compromisso contínuo de inovação e excelência em atender às necessidades em constante evolução do mercado,” completa Rogério. Para aumentar ainda mais as opções de pagamento disponíveis, a Parcelow oferece parcelamento em até 12 vezes nos cartões de crédito nacionais e aceita TED ou PIX, que também podem ser parcelados, proporcionando flexibilidade incomparável na realização de transações internacionais. O sistema de pagamento da Parcelow abrange uma vasta variedade de produtos e serviços, desde passeios em parques em Orlando até aquisição de enxovais, materiais escolares, aluguel ou compra de veículos e até mesmo auxílio em processos imigratórios. Para aqueles que fazem suas compras no Brasil, através de sites, a Parcelow estabeleceu parcerias com redirecionadores e personal shoppers para garantir uma experiência ainda mais conveniente aos clientes. Os brasileiros podem contar com o serviço desses profissionais, que irão facilitar as compras e garantir a entrega do produto no Brasil de forma segura. Essa iniciativa reforça o compromisso da Parcelow em simplificar o processo de compra internacional para os brasileiros, oferecendo uma experiência transparente, segura e conveniente, tanto para transações nos Estados Unidos quanto no Brasil.