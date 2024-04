A Semana do Consumidor, que aconteceu de 11 a 18 de março, se destacou pela variedade de buscas na web pelo brasileiro. Produtos tradicionais, como eletroeletrônicos, movimentaram o comércio online varejista, mas itens menos comuns como vibrador, bicicleta e umidificador de ar também apareceram na lista de desejos. É o que aponta o Radar Simplex de março, levantamento criado pela startup franco-brasileira Simplex, que monitora as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces do país e capta tendências através de uma plataforma de inteligência artificial.

Segundo a startup, uma análise no Google Trends mostra que o interesse pela Semana do Consumidor duplicou nos últimos cinco anos. “As pessoas aproveitaram para pesquisar itens diversos e geralmente considerados mais caros, incluindo os da categoria de bem-estar, de olho nas boas ofertas”, observa João Lee, CEO da Simplex.

No topo dos dez termos mais buscados na Internet, Iphone 14 se destacou com alta de 885% em comparação a fevereiro. Os modelos 12 e 13 também apresentaram crescimento de 178% e 175%, respectivamente. Processador de alimentos ocupou a vice-liderança do ranking, com um salto de 469% em relação a fevereiro.

Os impactos das ondas de calor frequentes, por sua vez, seguiram impulsionando as buscas. Na terceira posição, umidificador de ar se destacou com uma evolução de 288% em relação ao mês anterior. Assim como nas edições anteriores do Radar Simplex deste ano, ar-condicionado permaneceu na lista, com um aumento de 177% em relação a fevereiro. “Temos observado nos Radares deste ano que o consumidor já estava em busca de economia na hora de comprar um aparelho de ar-condicionado. A presença do item na Semana do Consumidor, cujo interesse está crescendo nos últimos anos, é consistente com os levantamentos anteriores”, observa João Lee, CEO da Simplex.

A grande surpresa no ranking do Radar, no entanto, foi o termo “vibrador”. O item apresentou um aumento de 163% em comparação a fevereiro.

Confira, abaixo, o ranking completo com os dez itens que mais despertaram o interesse do brasileiro nos grandes e-commerces do país no mês de março e seus respectivos crescimentos em relação a janeiro:

1 – Iphone 14 (+885%)

2 – Processador de alimentos (+469%)

3 – Umidificador de ar (+288%)

4 – Bicicleta (+209%)

5 – Frigobar (+196%)

6 – Perfume masculino (+185%)

7 – Iphone 13 (+178%)

8 – Ar-condicionado split (+177%)

9 – Iphone 11 (+175%)

10 – Vibrador (+163%)