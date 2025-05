O Jardim Botânico Municipal de Americana “Prefeito Carroll Meneghel” passou a funcionar em novo horário a partir desta semana: das 6h às 21h. A ampliação realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, estendeu em uma hora o período de funcionamento, oferecendo mais tempo para caminhadas e atividades físicas – até então, a entrada de visitantes era encerrada às 20h. O acesso ao Jardim Botânico é gratuito.

“O prefeito Chico Sardelli tem como prioridade melhorar a qualidade de vida da população, e o Jardim Botânico é um espaço muito querido, valorizado pelo contato com a natureza, arborização e preservação ambiental. Estender o horário é uma forma de proporcionar mais opções para os usuários aproveitarem o local”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O Jardim Botânico recebe mais de 280 mil visitantes anualmente e conta com pista de caminhada, academia ao ar livre e ampla área verde. Em outubro deste ano, o espaço completa 18 anos. Com 100 mil m², abriga mais de 7 mil espécies de árvores nativas e exóticas, além da nascente do Córrego do Parque, que percorre a Avenida Brasil.

O endereço é Rua Abrahim Abraham, nº 400 – Parque Residencial Nardini.