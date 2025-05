A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, entrega, nesta terça-feira (20), às 17h30, a reforma do auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil. O espaço utilizado para ensaios, apresentações e eventos foi revitalizado com novo piso, pintura interna e revisão do sistema de ar-condicionado. Na ocasião, será lançada oficialmente a 3ª edição Rota Cervejeira, que ocorre sexta (23), sábado (24) e domingo (25), também no CCL.

O piso do auditório foi totalmente renovado com a remoção do carpete antigo, a aplicação de produto selador de trincas e a instalação de piso de cimento queimado, escolhido por sua durabilidade e resistência. O sistema de ar-condicionado foi revisado e higienizado, com a realização dos reparos necessários e o espaço recebeu pintura interna de paredes, portas e janelas.

Além disso, o auditório terá um novo sistema de som e iluminação, com a instalação de novas caixas de som, iluminação por LED, microfones, mesa de som e canhão de fumaça.

Apresentações

O auditório do CCL é utilizado para apresentações da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, ensaios da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e da Orquestra Sinfônica Municipal, além de cerimônias, mostras culturais e eventos institucionais.

“O novo auditório integra um amplo projeto da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para tornar o CCL um espaço ainda mais acolhedor para os grandes eventos planejados para 2025. A Rota Cervejeira vai estrear a nova praça de eventos do CCL em grande estilo”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Entre as melhorias na área de eventos do CCL estão a nova pavimentação e iluminação em LED, executada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, e a construção de novas escadas para promover mais mobilidade ao público presente.