Prefeitura de Hortolândia anuncia novos secretários de Educação, Habitação e Governo

Prefeito Zezé Gomes destaca continuidade administrativa e valorização de servidores de carreira

Leia + sobre política regional

A Prefeitura de Hortolândia anunciou, nesta sexta-feira (14), a nomeação dos novos secretários municipais que irão comandar as pastas de Educação, Habitação e Governo. As escolhas foram oficializadas pelo prefeito Zezé Gomes no mesmo dia em que o município confirmou a exoneração de três secretários e de uma diretora de departamento, em decorrência da operação Coffee Break, da Polícia Federal.

Ao anunciar os novos integrantes da equipe, o prefeito Zezé Gomes destacou a importância de assegurar continuidade administrativa e fortalecer a gestão com profissionais experientes. Segundo ele, as nomeações priorizam servidores de carreira e pessoas com conhecimento técnico, garantindo que as políticas públicas sigam avançando sem interrupções. “Seguimos trabalhando com seriedade, responsabilidade e total transparência. Hortolândia continuará no rumo certo, com uma gestão comprometida com a legalidade e com o bem-estar da população”, afirmou o prefeito.

Para a Secretaria de Educação, o prefeito nomeou a professora e servidora municipal Simone Locatelli, que possui trajetória consolidada na rede pública e conhecimento técnico da área. Já a Secretaria de Governo passa a ser comandada pelo também servidor municipal Gerson Ferreira, que ocupava o cargo de secretário adjunto de Inclusão Social. A movimentação interna abre espaço para o ex-vereador Lenivaldo Pauliuki, que estava na diretoria do Fundo Social, assumir a secretaria adjunta de Inclusão Social.

Na Habitação, assume o atual secretário adjunto Renato Franceschini, que já integrava a equipe técnica da pasta e agora passa a comandá-la oficialmente. Para reforçar a estrutura administrativa, o prefeito convidou a advogada Sidneia Aparecida dos Santos para dirigir o Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. Além disso, Marco Antonio Nascimento assume a Diretoria de Gestão de Contratos, área estratégica para o acompanhamento dos processos administrativos e de compras públicas.

As nomeações sucedem a exoneração, pela manhã, de Carlos Augusto César, o Cafu (Governo), Fernando Moraes (Educação) e Rogério Mion (Habitação), além de Carla Ariane Trindade, diretora de Almoxarifado e Patrimônio. As exonerações foram realizadas a pedido dos próprios gestores para que possam apresentar suas defesas no âmbito da operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), que apura suspeitas de irregularidades em contratos públicos.

A Administração Municipal reiterou que tem colaborado integralmente com as investigações, disponibilizando todas as informações e documentos solicitados pelos órgãos de controle. A gestão reforça ainda que todos os processos licitatórios seguem estritamente a legislação vigente, pautados pela transparência e pela responsabilidade pública.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP