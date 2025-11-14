Vôlei masculino da Melhor Idade de Nova Odessa conquista título e vice-campeonato na APV

Equipe de 60 anos é campeã invicta e a de 50 anos é vice no Campeonato da Associação Pró-Voleibol de Porto Ferreira, que reuniu várias cidades paulistas

A equipe masculina de Vôlei Adaptado da Melhor Idade de Nova Odessa encerrou 2025 com destaque nos torneios da Associação Pró-Voleibol (APV), conquistando o título de campeão na categoria 60 anos e o vice-campeonato na categoria 50 anos. A competição reuniu sete cidades paulistas — Nova Odessa, Limeira, Porto Ferreira, São João da Boa Vista, Franca, Sertãozinho e Jaú — com 13 atletas representando cada município.

Na categoria 60 anos, a equipe de Nova Odessa teve um desempenho impecável e foi campeã invicta após as disputas em formato de pontos corridos contra Sertãozinho, Jaú e Franca. As rodadas aconteceram em maio, em Nova Odessa; em setembro, em Sertãozinho; em outubro, em Jaú; e a grande final ocorreu no dia 1º de novembro, no Ginásio Adriano José Mariano, em Porto Ferreira.

Já a categoria 50 anos disputou a competição em formato classificatório. Nas rodadas anteriores às finais, enfrentou Limeira, São João da Boa Vista, Franca, Sertãozinho e Porto Ferreira. No dia 09 de novembro, participou da Série Ouro, ao lado de Limeira, Porto Ferreira e São João da Boa Vista, enfrentando todas as equipes e terminando como vice-campeã. Nas disputas, venceu Porto Ferreira por 2 a 1, superou São João por 2 a 0 e ficou com o vice após a derrota para Limeira por 2 a 0. A Série Prata, disputada no mesmo dia, contou apenas com Sertãozinho e Franca.

“Estou muito orgulhosa do que nossos atletas construíram ao longo do ano. Eles demonstraram disciplina, superação e espírito de equipe em todas as etapas. Esses resultados são fruto de muito trabalho e mostram a força do Vôlei Adaptado em Nova Odessa. Seguimos motivados para conquistar ainda mais”, comemorou a técnica da Melhor Idade, Carine Piveta.

