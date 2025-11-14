Previsão do tempo para Sumaré e região tem risco de chuvas intensas

O sábado (15) e domingo (16) pode ter chuvas, ventos e até possibilidade de queda de granizo

Sumaré deve enfrentar um fim de semana marcado pela instabilidade climática. No sábado, 15 de novembro, a previsão indica temperaturas variando de 20 °C a 28 °C, com possibilidade de tempestades ao longo do dia. Segundo alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há risco de chuva forte, com intensidade entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos que podem atingir 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O alerta segue vigente até a noite de sábado (15) e aponta ainda baixo risco de cortes de energia, queda de galhos e alagamentos pontuais.

No domingo (16), as condições continuam instáveis, embora com menor severidade. A temperatura deve oscilar entre 20 °C e 26 °C, com previsão de chuvas esparsas ao longo do dia. A tendência é de precipitações de menor intensidade, mas ainda suficientes para exigir atenção da população, especialmente em áreas de drenagem comprometida ou sujeitas a alagamentos rápidos.

Diante das previsões, a recomendação é redobrar os cuidados durante o período chuvoso. O INMET orienta que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a placas, torres ou estruturas metálicas que possam ser danificadas. O uso de aparelhos eletrônicos ligados na tomada também deve ser evitado em meio às tempestades. Em residências e comércios, é importante verificar calhas, ralos e áreas externas para reduzir o risco de acúmulo de água.

Em caso de emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo 193. A orientação é acompanhar atualizações meteorológicas ao longo do fim de semana, já que novos avisos podem ser emitidos conforme a evolução das condições climáticas.

