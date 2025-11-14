Pastor Miguel vistoria montagem de estrutura do Celebra Americana no CCL

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) vistoriou nesta sexta-feira (14) no Centro de Cultura e Lazer (CCL) a finalização da montagem da estrutura do festival de música gospel “Celebra Americana”, que será realizado pela secretaria municipal de Cultura e Turismo nesta sexta-feira e no sábado (15).

De acordo com o parlamentar, a vistoria teve como objetivo verificar os preparativos, acompanhar o trabalho das equipes técnicas e dialogar com os responsáveis pela montagem. Durante a visita, Pastor Miguel destacou a importância do caráter solidário presente na iniciativa. A organização do festival está promovendo a arrecadação de alimentos não perecíveis, como arroz, farinha de trigo ou macarrão, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade para atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade no município.

“Acompanhar de perto a preparação do Celebra Americana é uma alegria. Além de contar com cantores renomados da música gospel, o festival promove união, fé e solidariedade. Ver um evento dessa dimensão, organizado com estrutura e segurança, e que ainda contribui com a arrecadação de alimentos para o Fundo Social, é gratificante e reforça nosso compromisso com a população e com quem mais precisa”, comentou.

