Black Friday -5 dicas para não cair em golpes

Black Friday 2025: 5 dicas para não cair em golpes de site fake feito por IA

A temporada de compras da Black Friday, aguardada por consumidores em busca de ofertas, também se tornou um terreno fértil para golpistas que utilizam agentes de inteligência artificial para acelerar e personalizar ataques. A atenção do consumidor, voltada para descontos e promoções, é o alvo principal dessas novas táticas. Quem pretende aproveitar o período para fazer compras deve ficar atento a 5 dicas para não cair nessas armadilhas digitais.

A exploração do interesse em ofertas exclusivas e conteúdos inéditos por parte dos consumidores, como indicado por uma pesquisa divulgada este ano pela Locaweb – que apontou 26% de interesse em acesso antecipado a promoções e 34% em novidades e tendências – amplia significativamente as superfícies de ataque.

O head de Dados e Arquitetura da Engineering Brasil, parte do Grupo Engineering, companhia global de tecnologia da informação e consultoria especializada em transformação digital, Thiago Mascarenhas, explica que o uso de IA por criminosos eleva a sofisticação dos golpes. “Isso permite a criação de campanhas de phishing hiperpersonalizadas, sites falsos com alta fidelidade visual e até mesmo deepfakes. O cenário atual demanda uma reavaliação das estratégias de segurança corporativa. A velocidade e a capacidade de adaptação dos agentes de IA nos golpes exigem que as empresas invistam em defesa proativa e inteligente, que vai além das barreiras tradicionais”, afirma.

Para se proteger desse ambiente de ameaças em evolução, as empresas precisam adotar estratégias robustas. “Isso inclui o fortalecimento da segurança de dados, a implementação de sistemas de monitoramento inteligentes capazes de detectar padrões anômalos impulsionados por IA e a criação de planos de resposta rápida a incidentes”, comenta Mascarenhas.

O head também vê a importância do uso de plataformas confiáveis para evitar todos os riscos da data. “Na Engineering Brasil oferecemos soluções orientadas por dados que auxiliam as organizações a aumentar sua confiabilidade, segurança e capacidade de reação. Essas ferramentas são projetadas para identificar e neutralizar as novas formas de fraude automatizadas, garantindo que as empresas possam proteger seus consumidores e suas operações durante períodos críticos como a Black Friday”, analisa o especialista da companhia.

Conheça as cinco dicas para evitar cair em golpes digitais:

1 – Deepfakes convincentes

Cuidado com mensagens em vídeo ou áudio que imitam vozes e imagens conhecidas de forma assustadoramente real. “A IA facilita a criação de deepfakes que podem ser usados para dar credibilidade a golpes. Sempre duvide de áudios ou vídeos inesperados de figuras públicas ou pessoas conhecidas que solicitem informações ou ações urgentes”, alerta o especialista da Engineering.

2 – Solicitação de dados sensíveis sem segurança

Desconfie imediatamente de sites que pedem informações cruciais como CPF ou número de cartão de crédito sem a presença de etapas de segurança adicionais, como autenticação de dois fatores ou certificados de segurança visíveis (HTTPS). “Nunca insira dados pessoais ou financeiros em sites que não exibem um cadeado na barra de endereço ou não usam HTTPS. A ausência desses protocolos básicos de segurança é um convite aberto para o roubo de dados”, afirma Mascarenhas.

3 – Links suspeitos em e-mails ou SMS

Por mais legítimos que pareçam, links recebidos por e-mail ou SMS podem ser iscas. “A IA pode ser usada para criar mensagens com linguajar e formatação perfeitos, tornando o golpe difícil de detectar. Sempre verifique o remetente e, em caso de dúvida, digite o endereço do site diretamente no navegador”, aconselha o Head de Dados e Arquitetura.

4 – URLs duplicadas e alteradas

Páginas idênticas a grandes varejistas ou bancos, mas com URLs ligeiramente diferentes, são um forte indicativo de fraude. “Os criminosos usam a IA para replicar o design e o conteúdo de sites legítimos, na esperança de que você não perceba a pequena alteração no endereço”, explica Mascarenhas.

5 – Ofertas boas demais para serem verdade

A IA pode ser utilizada para gerar anúncios e promoções incrivelmente atraentes, mas irreais. “Se uma oferta parece milagrosa, provavelmente é uma armadilha para coletar seus dados ou induzi-lo a fazer pagamentos fraudulentos. Tenha cuidado e sempre analise todos os detalhes para não cair em uma cilada”, conclui o especialista da Engineering Brasil.

