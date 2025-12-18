Prefeitura de Hortolândia tem recesso entre 22 de dezembro e 4 de janeiro

Expediente administrativo na Prefeitura será retomado na primeira segunda-feira de 2025 (5/01)

Neste final de ano, a Prefeitura terá um recesso estendido, de duas semanas, entre os dias 22/12/25 e 04/01/26, o que afetará o atendimento administrativo nos órgãos públicos municipais, durante as semanas do Natal e do Ano Novo. A medida está publicada na edição 2610 do Diário Oficial Eletrônico do Município, de 07/11/2025, que trata do “Calendário dos feriados, pontos facultativos e dias ponte para 2026”.

O expediente será retomado na primeira segunda-feira (05/01) de 2026. Durante este período, serviços públicos essenciais, como os das áreas da saúde, segurança e coleta de resíduos, funcionarão normalmente.

Confira abaixo:

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

As três UPAS (Unidades de Pronto Atendimento)-24h

Hospital e Maternidade Municipal Mário Covas

Guarda Municipal

Defesa Civil

Os dois Conselhos Tutelares

O plantão do DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), órgão municipal que cuida de questões referentes aos animais, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, neste período, será por meio dos telefone fixos (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974 uma vez que o WhatsApp estará fora de operação.

O CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), órgão ligado à Secretaria de Governo, que atende casos de violência doméstica contra a mulher, também funcionará em regime de plantão durante o “recesso”.

O sistema de coleta seletiva, tanto a coleta porta a porta quanto a coleta mecanizada de recicláveis nos LEVs (Locais de Entrega Voluntária), assim como nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis), será interrompido nos dias 25/12 e 01/01. O sistema voltará a funcionar normalmente, nas sexta-feiras pós-feriados.

Confira abaixo as mudanças nos horários dos serviços, antes das festas:

– Coleta domiciliar (e equipe de manutenção mecânica): rotina normal (inclusive coleta noturna, porém essa iniciará às 16h)

– Coleta seletiva porta a porta: rotina normal

– Pontos de entrega voluntária (PEVs): expediente até às 12h

– Coleta mecanizada de recicláveis (LEVs): rotina normal

– Administrativo: expediente até às 12h

A lista de PEVs e LEVs existentes na cidade, onde os munícipes poderão descartar esses materiais, está disponível no aplicativo “Agenda Verde” ou no site da Prefeitura, neste link.

Abaixo, você encontra os telefones dos serviços públicos essenciais, a maioria deles prestados pela Prefeitura, que funcionarão neste período:

Guarda Municipal: 153 e 0800 111 580

SAMU: 192

Bombeiros:193

Defesa Civil: 199

Hospital Municipal Mário Covas: (19) 3809-5100

DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal): (19) 3897-3312 e (19) 3897-5974

Conselho Tutelar II: (19) 99979-9903 (atendimento a bairros das região do Jardim Amanda e Jardim Novo Ângulo)

Conselho Tutelar I: (19) 99785-2442 (demais bairros do município)

CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher): (19) 97171-5655

