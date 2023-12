Prefeitura de Santa Bárbara faz “balanço” de 2023

O ano de 2023 chega ao fim e a qualidade de vida torna-se, cada vez mais, a característica de Santa Bárbara d’Oeste. No Município, os bons índices alcançados em renomados estudos relacionados ao Desenvolvimento Econômico e Social, à Segurança Pública, o patamar de 100% de esgoto tratado, a capacidade hídrica em ampliação, a boa qualidade no abastecimento público, a vasta agenda cultural e as robustas redes municipais de Saúde e de Educação somam-se às dezenas de áreas transformadas nos últimos anos.

E são estas características que proporcionam ao cidadão barbarense a possibilidade de desfrutar do convívio entre as pessoas. Ainda com desafios a serem superados, Santa Bárbara d’Oeste chega aos seus 205 anos de história com organização, capacidade de crescimento e preparada para o futuro.

“Desde que iniciamos o nosso período à frente da Prefeitura buscamos sempre oferecer tudo aquilo que fosse necessário para a qualidade de vida do cidadão barbarense. Creio que estamos alcançando este objetivo. E isso não ocorre apenas pelos índices alcançados em renomados estudos, como da Revista IstoÉ, que nos coloca como a melhor cidade do Brasil em Qualidade de Vida, como os estudos que apontam o quanto nossa cidade é segura e como os dados oficiais apontam que Santa Bárbara está em constante desenvolvimento econômico e social, gerando emprego e renda. A sensação desta qualidade de vida está no coração das pessoas, nas ruas”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Nos últimos 3 anos, mais de 9 mil empregos foram gerados em Santa Bárbara d’Oeste – sendo mais de 3 mil destes apenas no ano de 2023. Hoje Santa Bárbara apresenta taxa de desemprego de apenas 2%, com o melhor índice entre as 20 cidades da RMC ao lado de Sumaré. Este índice, do ‘pleno emprego’, onde não há desemprego cíclico ou baixa demanda de trabalho, é muito abaixo das médias regional (6,44%), do Estado de São Paulo (7,1%) e do País (7,7%).

Aliás, a vinda de novos empreendimentos ao Município, como a Greiner Bio-One, multinacional de origem austríaca da área da Saúde, que tem sua planta em construção no Polo Industrial ao lado das empresas Denso e TRBR, ocorre por vários fatores. Alguns deles citados no ato do lançamento da pedra fundamental da empresa no último mês de novembro, como a ampla capacidade hídrica, água de qualidade na torneira e o pleno tratamento do esgoto que é captado. “Essas características, se unem ao fato de que somos uma das 10 cidades mais seguras do Brasil de acordo com renomados estudos relacionados à Segurança Pública, de que atendemos quase 5 mil crianças em creches e 16 mil alunos na rede municipal como um todo, de que temos uma ampla rede de Saúde e um vasto calendário cultural com os principais eventos culturais oferecidos na região. Santa Bárbara d’Oeste avança graças ao planejamento e ao trabalho diário”, explicou o prefeito.

Locais para reunir a família e celebrar o bom momento vivido são diversos. Da Praça Central, decorada com as luzes de Natal, ao Parque dos Jacarandás, no Mollon. Das pistas de caminhada e ciclovias do Jardim Primavera, passando pelo Residencial Furlan, à ciclovia dos trilhos, no Jardim Paulista e à Área do Jardim Mariana. Do Parque Taene ao Parque dos Ipês e Parque Araçariguama, visitando ainda os inúmeros espaços de bem-estar e lazer. Ou do Complexo Esportivo do Santa Rita à Praça Rossi Armênio, entregue oficialmente nesta quinta-feira (21). “Nossa cidade é construída por cada um de nós, cada um à sua maneira. Hoje eu tenho o privilégio de cuidar da nossa cidade, com uma equipe muito capacitada, que nos ajuda diariamente na Prefeitura. Sinto-me honrado e muito feliz por tudo aquilo que juntos fazemos. Santa Bárbara d’Oeste é o meu berço, o nosso berço. As conquistas são de todos os barbarenses que nos ajudam a construir uma cidade fantástica, que vive o melhor momento em sua história recente”, completou o prefeito Rafael Piovezan.

