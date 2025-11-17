Prefeitura de Sumaré realiza SIPAT 2025 com foco em saúde, segurança e bem-estar dos servidores

A Prefeitura de Sumaré, por meio da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio) e do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), realiza entre os dias 17 e 19 de novembro a SIPAT 2025 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho). O evento acontecerá no Anfiteatro do Seminário de Nova Veneza, localizado na Avenida Brasil, nº 1.111, e reunirá servidores municipais em uma programação diversificada voltada à saúde, segurança, qualidade de vida e bem-estar no ambiente de trabalho.

A abertura oficial da SIPAT será no dia 17 de novembro, às 13h, com atividades de integração e alongamento funcional (Lian Gong), seguidas de palestras sobre ética profissional e encerramento com sorteio de brindes.

Nos dias seguintes, a programação inclui temas de grande relevância, como primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios, neuroplasticidade do cérebro, inteligência emocional, assédio moral no trabalho, violência doméstica contra a mulher e hábitos alimentares saudáveis. Também haverá pausas para café e momentos interativos entre as atividades.

O secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, José Carlos de Oliveira, destacou a importância do evento para a valorização dos servidores e para a construção de um ambiente de trabalho mais saudável. “A SIPAT é uma oportunidade de aprendizado e conscientização. Nosso objetivo é reforçar a cultura da prevenção, promover o bem-estar físico e emocional e fortalecer o cuidado com quem faz a Prefeitura acontecer: os servidores públicos. Um ambiente mais seguro e saudável reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população”.

