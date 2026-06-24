A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de atletismo, ciclismo, xadrez e tênis de mesa. As atividades são oferecidas em parceria com o Sesi-SP (Serviço Social da Indústria), por meio do Programa Sesi Esporte, e são destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, localizado na Rua Sergipe, nº 230, Jardim Colina, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Após a inscrição, os participantes receberão as orientações sobre os locais onde as aulas serão realizadas.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso à prática esportiva no município. “Estamos trabalhando para fortalecer o acesso ao esporte em diferentes regiões da cidade, criando oportunidades para que mais jovens possam participar dessas atividades. Essa parceria com o Sesi é extremamente importante porque amplia as oportunidades para que nossas crianças e adolescentes tenham acesso gratuito ao esporte, além de contribuir para a formação de valores, disciplina e hábitos saudáveis”, afirmou.

Confira abaixo as modalidades e horários das aulas:

ATLETISMO

6 a 8 anos

Segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 8h30

8 a 10 anos

Segundas e quartas-feiras, das 17h às 18h

9 a 10 anos

Segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30

12 a 14 anos

Segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 10h30 e das 16h às 17h

CICLISMO

8 a 11 anos

Segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 8h30 e das 16h30 às 17h30

12 a 13 anos

Segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30

14 a 15 anos

Segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 10h30

TÊNIS DE MESA

6 a 8 anos

Terças e quintas-feiras, das 8h às 9h

12 a 13 anos

Segundas e quartas-feiras, das 9h às 10h

14 a 15 anos

Segundas e quartas-feiras, das 16h às 17h

XADREZ

11 a 15 anos

Terças-feiras e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30

11 a 15 anos

Terças-feiras, das 14h30 às 15h30