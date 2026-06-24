O atacante Vini Jr brilhou no primeiro tempo de Brasil e Escócia. Ele foi às redes 3 vezes, mas 1 dos gols foi anulado. Ele abriu o placar em favor da seleção brasileira logo aos seis minutos do primeiro tempo de jogo .

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O zagueiro escocês vacilou na frente do atacante brasileiro Matheus Cunha, que tomou a bola e tocou para Vini. O trabalho do craque foi só driblar o goleiro e empurrar para o gol.

O segundo gol do craque brasileiro saiu em mais uma roubada de bola. Mas o VAR anulou o lance.

Vini Jr de novo

Ainda antes do final do primeiro tempo, o Brasil marcou mais um. A bola veio cruzada da área, Vini foi mais rápido que o zagueiro e o goleiro e tocou de cabeça, sozinho, para fazer mais um.

Foi o terceiro gol do atacante do Real Madrid nesta Copa do Mundo e agora eles se aproxima dos craques Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe e Haaland.

Leia + sobre esportes