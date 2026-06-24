O vereador Marcos Caetano (PL) recebeu um ofício da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos em resposta ao requerimento nº 567/2026, no qual solicitou informações da prefeitura sobre falhas operacionais, conduta de funcionários e abusos no serviço de Área Azul administrado pela empresa Estapar.

No requerimento, o parlamentar relatou que usuários do sistema enfrentaram dificuldades para regularizar o estacionamento de seus veículos em razão da indisponibilidade dos totens de autoatendimento, e mesmo diante da evidente falha nos equipamentos, houve ameaça de aplicação de penalidades aos cidadãos, situação considerada abusiva pelos cidadãos.

Além disso, Marcos Caetano afirmou que recebeu diversas reclamações envolvendo a conduta de funcionários da empresa, os quais, segundo os denunciantes, estariam adotando postura inadequada no atendimento aos motoristas, utilizando pressão psicológica, agressões físicas e verbais, bem como comportamento incompatível com a prestação de um serviço público concedido.

Estapar

Na resposta, a unidade de Transportes e Sistema Viário afirmou que qualquer reclamação referente ao não funcionamento dos equipamentos é enviada à Estapar e que, no momento, não havia nenhuma reclamação registrada. Ainda segundo a secretaria, após o ocorrido a empresa foi notificada a prestar esclarecimentos.

No documento assinado pelo secretário Adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, a prefeitura informou que foi aberto um procedimento administrativo para apuração dos fatos e eventual responsabilização da concessionária e que há um processo judicial em andamento.

“É fundamental que a concessionária esclareça as denúncias envolvendo a conduta de seus funcionários. Vamos acompanhar e analisar as informações para garantir o cumprimento do contrato e um atendimento respeitoso e eficiente à população”, comentou Marcos.