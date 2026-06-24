O atacante Vini Jr brilhou na vitória do Brasil sobre a Escócia na noite desta quarta-feira em Miami. O atacante marcou 3 vezes no primeiro tempo, mas um dos gols foi anulado. Ele abriu o placar em favor da seleção brasileira logo aos seis minutos do primeiro tempo de jogo .
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O zagueiro escocês vacilou na frente do atacante brasileiro Matheus Cunha, que tomou a bola e tocou para Vini. O trabalho do craque foi só driblar o goleiro e empurrar para o gol.
O segundo gol do craque brasileiro saiu em mais uma roubada de bola. Mas o VAR anulou o lance.
Vini Jr de novo
Ainda antes do final do primeiro tempo, o Brasil marcou mais um. A bola veio cruzada da área, Vini foi mais rápido que o zagueiro e o goleiro e tocou de cabeça, sozinho, para fazer mais um.
Foi o terceiro gol do atacante do Real Madrid nesta Copa do Mundo e agora eles se aproxima dos craques Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe e Haaland.
MATHEUS CUNHA– Autor de 2 gols contra o Haiti, Matheus Cunha voltou a marcar para fechar o placar na segunda etapa. Ele recebeu passe de Bruno Guimarães e tocou na saída do goleiro.
NEYMAR E ENDRICK– Neymar e Endrick entraram no segundo tempo mas pouco fizeram na partida. O goleiro Alysson foi um bom destaque com defesas importantes.
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