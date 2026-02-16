Prefeitura homologa licitação para revitalização da Praça da Bíblia

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana homologou a licitação para as obras de revitalização da Praça da Bíblia, localizada no Jardim Santana. O valor total da obra está estimado em R$ 647.092,65. A empresa Flex Comércio e Representação Ltda. será a responsável por executar o trabalho. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Município (DOM) de sexta-feira (13).

As próximas etapas do processo de revitalização da Praça da Bíblia serão a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço para o início das obras.

Os recursos são provenientes de emenda no valor de R$ 500 mil da deputada estadual Marta Costa, intermediada pelo vereador Marcos Caetano. A contrapartida da Prefeitura será de R$ 147 mil, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, gerido pela Secretaria de Planejamento (Seplan).

“A Praça da Bíblia receberá diversas melhorias visando a revitalização e a conservação do espaço para o lazer, o bem-estar e a qualidade de vida da população, prioridades da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. A praça também será contemplada com um monumento projetado pelo arquiteto André Americano, valorizando o referencial cultural da Bíblia”, diz a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

A estrutura do monumento foi idealizada em 2023 pelo arquiteto e urbanista americanense André Luiz de Freitas Americano, que fez a doação do projeto à Prefeitura em maio de 2024. A obra artístico-cultural homenageia a Bíblia, valorizando esse referencial cultural. Também tem o propósito de fortalecer a memória coletiva, reconhecer a diversidade religiosa e promover espaços urbanos mais inclusivos e coletivos.

As obras de revitalização contemplam a colocação de piso em pedra portuguesa, construção de rampas de acessibilidade, plantio de grama nos canteiros, entre outras benfeitorias.

A equipe técnica da Prefeitura elaborou projetos complementares, como o levantamento topográfico, a estrutura de sustentação do monumento artístico, o projeto de iluminação da praça e do monumento, além do design dos canteiros.

A elaboração do processo documental e o acompanhamento e a interlocução entre os governos municipal e estadual para a revitalização da Praça da Bíblia foram feitos pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Com muita alegria, comemoramos a homologação desta licitação, pois sabemos que em breve as obras terão início. Nosso papel é garantir que todas as etapas do projeto, desde sua formalização até a entrega da obra e a prestação de contas, sejam rigorosamente acompanhadas e executadas. Assim, garantimos que tudo ocorra de maneira transparente, dentro dos prazos e com responsabilidade, atendendo a todas as exigências do Governo do Estado, com o qual realizamos toda a interlocução durante todo o processo”, destaca o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP