A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou, nesta sexta-feira (9), a fresagem para o recapeamento asfáltico da Rua Pernambuco, entre a Avenida Bandeirantes até a Rua Operário Oswaldo dos Santos, no Jardim Colina.

O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi acompanharam os trabalhos e destacaram a importância. “Temos realizado um trabalho contínuo de melhorias das nossas ruas e esse recape era muito solicitado. Ficamos felizes em poder proporcionar vias mais seguras para todos”, afirmou Chico.

“Mais uma importante rua recebendo o recapeamento. Esse é o nosso objetivo, deixar Americana cada dia melhor e mais bonita para nossa população”, disse Odir.

“Essa é mais uma via com grande fluxo de veículos que está sendo recapeada em nossa cidade. Devido ao trânsito intenso, também será executada a fresagem, pois o asfalto está bem desgastado”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves, que também esteve no local acompanhando o andamento do trabalho.

Através de um convênio com o Detran-SP, por meio do Programa Respeito à Vida, que atua como articulador de ações com foco na redução de acidentes de trânsito, serão investidos R$ 2.923.795,99 em recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, sinalização semafórica e rampa de acessibilidade.

Os recursos foram intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris e toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

A sinalização do trânsito está sendo realizada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e Guarda Municipal de Americana (Gama).