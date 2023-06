A Prefeitura Municipal de Sumaré, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza no próximo sábado (10/06), o 1º Encontro de Trancistas de Sumaré. O evento será na Praça da República, em frente à Igreja Católica Matriz, a partir das 10h.

O Encontro contará com a feira de artesanato, praça de alimentação, arrumação de cabelos com o desenvolvimento de tranças, participando 21 trancistas, maquiagens, apresentações musicais com as cantoras Cássia Cora e Fernanda Nagao e o grupo de pagode Luanda, apresentação de break com o b-boy Shibata e convidados, além de atividade para o público infantil com Patati Patatá Cover.

O evento terá ainda atendimento jurídico de advogadas da Comissão de Igualdade Racial da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) subseção de Sumaré e a participação da palestrante Marcela Reis, da Central Única das Favelas de Campinas, que abordará o tema “Empoderamento Feminino”.