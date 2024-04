Prefeitura realiza limpeza do córrego Pyles

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou o serviço de limpeza do córrego Pyles, na região da Vila Rehder, nesta quarta-feira (3).

“Esse serviço visa obstruir a passagem de água, melhorando o escoamento do canal para evitar enchentes e proliferação de insetos e roedores”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A limpeza consiste em retirar do córrego a vegetação e resíduos. Para a execução, a Sosu utilizará uma bobcat e uma máquina escavadeira hidráulica.

Mini recape em trecho da Avenida Nicolau João Abdalla

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta quarta-feira (3) o serviço de mini recape na Avenida Nicolau João Abdalla, no trecho entre a Avenida Attilio Dextro e a Rua José Nicoletti.

Mais notícias da cidade e região

O trabalho consiste na retirada do pavimento em pontos deteriorados, seguido da compactação do solo, preparo da caixa e aplicação da massa asfáltica.

“Esse é um ponto que tem bastante desgaste no pavimento devido à frenagem dos veículos pesados que transitam diariamente no local”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Um trecho da via está interditado para a execução do serviço e sinalizado pelos agentes da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP