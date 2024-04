A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta quarta-feira (17) a reconstrução de talude do córrego Santa Angélica, na Rua Oswaldo Bueno Quirino. Também será executado o mesmo serviço na Rua Eduardo Michel, ambos no bairro São Luiz.

“Os dois pontos sofreram erosão, com o desvio do curso do córrego e a grande quantidade de água pluvial, e acabaram rompendo parte da guia e sarjeta. Realizaremos essa recomposição com terra e estabilizando o talude, além da reconstrução da guia e sarjeta”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Para evitar novo deslizamento, a máquina escavadeira está sendo usada para a limpeza do córrego e, em seguida, será feita a contenção da erosão com rochas. Os servidores construirão duas caixas de galerias, uma em cada ponto, e bocas de lobo com tubos de rede desaguando no córrego Santa Angélica.