Ações de zeladoria em SBO

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias competentes, segue com os serviços de zeladoria em diversos pontos do município, garantindo a manutenção e a conservação de áreas públicas.

Entre as ações realizadas, estão os serviços de capinação e limpeza na Avenida Santa Bárbara, no Centro Social Urbano (CSU), no Parque dos Ipês, na área do Campo do Laudissi, na Usina Santa Bárbara, na Rodovia SP-306, no CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara), na Rua Águas da Prata, na Estrada da Cachoeira, na Rua Cristóvão Colombo, em áreas do Conjunto Roberto Romano, no Distrito Industrial Bandeirantes e no Linhão do Furlan.

As equipes de manutenção viária executaram o serviço de tapa-buraco nas ruas Vereador Luís Antônio Panagio, Paulo Martin Daniel e Nicanor Piffer, no Jardim das Orquídeas, na Rua Alfeu Schimdt, no Terras de São Pedro, na Rua Ernesto Naidelice, no Inocoop, na Rua Soldado Juvenal Alves Correa, no Jardim Eldorado, além de vias da Vila Oliveira.

Serviços

Já os serviços de conservação e manutenção de estradas ocorreram nas ruas João Pereira e Jornalista Alberto Franco, nos bairros Cruzeiro do Sul e Pinheirinho, na Estrada da Cachoeira, nas vias de acesso à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barrocão e à Balsa, bem como na Estrada dos Confederados.

Essas ações integram o cronograma permanente de zeladoria urbana, com o objetivo de promover a qualidade de vida e a preservação dos espaços públicos da cidade.

