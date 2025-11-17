Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste prorroga consulta pública do Plano Municipal de Educação

Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, prorrogou o prazo da consulta pública para contribuir com a atualização do Plano Municipal de Educação (PME). A participação da população segue aberta por meio de formulário on-line, disponível neste link.

A atualização do PME, documento que orienta as políticas públicas educacionais e define metas e estratégias para os próximos 10 anos, está sendo conduzida de forma participativa.

Ferramenta essencial para o planejamento educacional, o PME organiza e direciona as ações necessárias para garantir acesso, permanência e qualidade no ensino. O plano estabelece metas (o que se quer alcançar), estratégias (como chegar lá) e diretrizes (os princípios que orientam a construção das políticas públicas).

Segundo a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, o documento é fundamental para assegurar a continuidade das políticas públicas.

“O PME é o instrumento que garante que a Educação avance de forma contínua, planejada e democrática. É por meio dele que conseguimos construir um futuro mais justo, com oportunidades reais de aprendizado para todos”, destacou.

A elaboração e aprovação do PME é uma exigência legal para todos os municípios brasileiros. Após aprovado pela Câmara Municipal, o documento passa a ter força de lei e deve ser acompanhado pela sociedade.

Entre os temas discutidos na revisão do plano estão a expansão da rede de ensino, educação especial, alfabetização, uso de tecnologia e inteligência artificial na aprendizagem, financiamento da educação e inclusão de metas relacionadas à sustentabilidade e à educação ambiental.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP