Depois que o NM publicou a lista dos 5 prefeituráveis mais cotados para a disputa eleitoral de Americana em 2028 novos nomes surgiram- seja por vontade própria ou por ‘anseio do povo’.

Os ex-prefeitos e arquirrivais Omar Najar (2015-2020) e Diego De Nadai (2009-2014) ainda movem corações saudosos e um tête a tête pode ser vislumbrado.

Também estariam na disputa para suceder Chico Sardelli (PL) os vereadores Gualter Amado (PDT) e Thiago Brochi (PL).

