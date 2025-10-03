Teatro Municipal de Americana recebe o musical “ABBA + Bee Gees”

O musical “ABBA + Bee Gees: O Encontro” sobe ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, nesta sexta-feira (3), às 20h. Mais do que um espetáculo, a produção é uma homenagem a duas das bandas mais influentes de todos os tempos. Os ingressos custam de R$ 70,00 a R$ 140,00 e estão à venda em www.megabilheteria.com. A classificação é de 10 anos.

A produção promete encantar tanto o público que viveu o auge do ABBA e dos Bee Gees quanto as novas gerações. O espetáculo pretende recriar a autenticidade sonora e visual das bandas originais, com atenção aos detalhes na cenografia, nos figurinos e, principalmente, na execução vocal e instrumental, totalmente ao vivo.

O repertório faz verdadeiro passeio por hinos que marcaram décadas, como os clássicos do ABBA “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Chiquitita”, “Waterloo” e “I Have a Dream”, e os sucessos dos Bee Gees “Night Fever”, “Massachusetts”, “Words”, “More Than a Woman”, “Alone”, “Stayin’ Alive”, “You Should Be Dancing” e “Tragedy”.

“O musical promete levar o público a uma viagem emotiva e é uma opção cultural para o fim de semana em Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

