Pelo menos uma dezenas de adegas e tchays da região têm usado as redes sociais para tentar vacinar o público após a crise do metanol se instalar na região metropolitana de São Paulo e chegar até Brasília esta quinta-feira.

Bares famosos também têm publicado ‘notas’ atestando a qualidade e procedência de seus produtos.

As adegas e os tchays tendem a sofrer mais com a atual crise porque são locais que servem mais bebidas ‘sem rótulo’ ou frequentados por público mais jovem.

Nota da da Associação Médica Brasileira alertando para os riscos da contaminação de bebidas (crise do metanol)

A Associação Médica Brasileira (AMB) emitiu um alerta urgente sobre os riscos à saúde causados pela contaminação de bebidas alcoólicas com metanol, substância altamente tóxica e potencialmente letal.

O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira (3), após o aumento de casos de intoxicação severa registrados em diversos estados brasileiros.

O metanol é um tipo de álcool utilizado industrialmente, proibido para consumo humano. Sua ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode provocar efeitos graves e fatais.

“Estamos lidando com uma ameaça real à vida. O consumo de bebidas adulteradas com metanol pode causar desde náuseas e dores de cabeça intensas até cegueira irreversível, falência múltipla de órgãos e morte. O perigo é invisível. O risco, fatal”, alerta o Dr. José Eduardo Dolci, Diretor Científico da AMB.

A intoxicação por metanol pode se manifestar entre 12 e 24 horas após a ingestão. Os principais sintomas incluem:

* Náuseas, vômitos e dores abdominais

* Visão turva, fotofobia ou perda completa da visão

* Confusão mental, sonolência e coma

* Insuficiência respiratória

* Em casos graves, pode levar à morte em poucas horas sem atendimento médico adequado

