Em agenda na Alesp, Lico pede módulo esportivo ao Marajoara (Nova Odessa)

Vereador protocolou ofício ao deputado Átila Jacomussi para transformar a Praça Luzia Azevedo Pereira de Melo em polo de esporte e lazer

O vereador Lico Rodrigues (PSD) protocolou nesta semana, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), um ofício solicitando a implantação de um módulo esportivo ECO ESPORTIVO SPFUT7 em Nova Odessa. O documento foi apresentado para o deputado estadual Átila Jacomussi.

O espaço escolhido para receber o equipamento é a Praça Luzia Azevedo Pereira de Melo, no Jardim Marajoara. A proposta prevê transformar a área em um verdadeiro ponto de encontro para os moradores, oferecendo infraestrutura para a prática de futebol, vôlei, basquete e outras modalidades esportivas, além de novas opções de lazer e convivência.

De acordo com Lico Rodrigues, a medida atende a uma demanda antiga dos moradores e reforça o compromisso do mandato com a valorização dos espaços públicos. “Queremos investir em projetos que melhorem a qualidade de vida da população. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, saúde e integração familiar, e o Jardim Marajoara merece um espaço estruturado para receber a comunidade”, afirmou o parlamentar.

Além do pedido do módulo esportivo, o deputado Átila Jacomussi também articula, em parceria com o vereador, a construção de uma Praça Esportiva no mesmo local, ampliando ainda mais as oportunidades de lazer e bem-estar para os novaodessenses.

