Casa dos Saberes Ancestrais, na UNICAMP, promove oficina de desenho animado sobre plantas medicinais

Atividade gratuita começa no dia 04 e segue nas manhãs de sábado de outubro

Inscrições: https://www.even3.com.br/oficinas-piratapuya-634166/

Nos dias 4, 11, 18 e 25 de outubro, sempre das 9h às 12h, a Casa dos Saberes Ancestrais, na Unicamp – Universidade Estadual de Campinas, abriga a oficina cultural “Desenho Animado: Transformando História em Movimento”, que convida o público a mergulhar no universo das plantas medicinais, criando um curta-metragem em animação, de autoria coletiva, sobre o universo das plantas medicinais, unindo ciência e saberes tradicionais.

A oficina é aberta ao público em geral, incluindo crianças e seus responsáveis, e não é preciso ter nenhuma experiência prévia. A inscrição é gratuita, mas as vagas são limitadas. Para realizar inscrição, basta acessar formulário online no link: https://www.even3.com.br/oficinas-piratapuya-634166/.

A ideia nasceu por iniciativa do aluno de Artes Visuais Hermes Soares Miranda, que elaborou um dos projetos selecionados pelo Edital para Ocupação Indígena na Casa dos Saberes Ancestrais da Unicamp, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura da Universidade Estadual de Campinas (ProEEC/Unicamp), através da Diretoria de Cultura (DCult).

Hermes Soares Miranda, de nome indígena Kumuã, é do povo Piratapuya, e vive na Aldeia Phosaía Pitó, no médio rio Papurí, região de fronteira entre Brasil e Colômbia. “Este projeto nasceu de meu desejo de valorizar dois elementos muito importantes da nossa cultura: a língua e o grafismo tradicional Piratapuya, adicionando a importância dos cuidados e prevenção com a saúde”, explica.

A oficina conta com apoio do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas e pretende despertar tanto a criatividade quanto a reflexão nascida do diálogo entre ciência e os conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais. Além da participação do Núcleo, que foi fundado por Wilson Lazaretti, também professor do Instituto de Artes da Unicamp, a equipe de trabalho envolve profissionais da área da Enfermagem, como a Profa. Dra Thalyta Cristina Mansano Schlosser e a aluna Jussimara Cordeiro, também da etnia Piratapuya.

Esta não é a primeira vez que Hermes vive de perto o encontro da arte da animação com a ciência e a enfermagem. No ano passado, com orientação dos professores Wilson Lazaretti, do LIS, e da professora Dra. Thalyta Mansano, da Enfermagem, participou da criação do desenho animado “Casa das Almas”. O curta-metragem foi lançado no IV SIRVE – Seminário Internacional da Rede de Vulnerabilidade no LIS, em maio de 2025. “Por meio deste novo edital vemos a consolidação de um trabalho contínuo, explorando ambos os eixos, de cultura e saúde”, completa Hermes.

Sede da oficina, a Casa dos Saberes Ancestrais é um projeto que dá continuidade ao esforço da Unicamp de integrar na universidade as sabedorias ancestrais, preservadas e transmitidas em diversas práticas culturais que compõem a sociedade brasileira, como as dos povos indígenas, quilombolas, caiçaras e curandeiras. Desdobrado do Projeto Oca, realizado pela DCult em 2017, e resultado de inúmeras ações envolvendo pessoas de dentro e fora da universidade ligadas à cultura afro-diaspórica, a iniciativa se baseia em múltiplas plataformas e em gestões experimentais.

Em 2020, no contexto da pandemia, o grupo lançou o e-book “Casa dos Saberes Ancestrais – Diálogos com Sabedorias Indígenas”, pelo Selo Jurema, em parceria com a Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Em 2024, o projeto ganhou seu primeiro espaço físico, próximo à Casa do Lago, na Unicamp. Aberto a diversas atividades, sobretudo aquelas promovidas pela comunidade indígena presente na universidade, o espaço inaugura uma rede mais ampla, destinada a criar novos pontos que ampliem a diversidade dos grupos sociais e dos saberes ancestrais na Unicamp.

“Este projeto é também uma forma de dizer que temos orgulho da nossa cultura para que ela mereça respeito e reconhecimento, especialmente utilizando o espaço Casa dos Saberes Ancestrais para marcar nossa presença em ações a toda comunidade”, finaliza Hermes.

Sobre o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas

Com direção dos animadores Wilson Lazaretti e Maurício Squarisi, o Núcleo completou em 2025 a impressionante marca de 50 anos de atividade. Além das obras autorais de cada diretor, tem forte atuação no ensino, pesquisa e divulgação de técnicas de animação, através da realização de oficinas. Entre obras autorais e produzidas em oficinas, já são mais de 400 curtas-metragens produzidos, dois longas-metragens e mais de 2.500 oficinas realizadas no Brasil e no exterior.

Mais do que ensinar a técnica, o Núcleo desenvolveu uma filosofia própria em suas oficinas: a animação como uma forma de expressão do traço único de cada um, acessível a qualquer pessoa, seja criança, jovem ou adulto. Em 50 anos de história, firmou-se como um dos núcleos independentes de produção e pesquisa de animação mais antigos e atuantes do mundo e se destaca também pela formação de novos talentos.

A ligação do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas com as culturas dos povos originários também já vem se aprofundando ao longo dos anos, com realização de oficinas de animação dentro de comunidades indígenas. Para acompanhar a agenda e as produções do Núcleo, basta acessar o site https://ncacampinas.org.br/.

Serviço:

Oficinas Culturais: Desenho Animado – Transformando história em movimento

Datas: 04, 11, 18 e 25 de outubro de 2025 (sábados)

Horário: Das 09h às 12h

Local: Casa dos Saberes Ancestrais, junto à Casa do Lago – Av. Érico Veríssimo, 1011- Cidade Universitária – UNICAMP

Inscrições gratuitas

Link para inscrições: https://www.even3.com.br/oficinas-piratapuya-634166/

