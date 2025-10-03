A GWM Brasil estabeleceu um novo marco histórico em sua trajetória. Pela primeira vez desde sua chegada ao País, a marca ultrapassou a barreira das 4 mil unidades vendidas em um único mês, somando 4.044 veículos emplacados. Esse resultado é o terceiro recorde de vendas da autotech neste ano e confirma o ritmo acelerado de crescimento da empresa no mercado brasileiro.

No acumulado de janeiro a setembro, a GWM alcançou um avanço de 30,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho contrasta com a média do mercado automotivo, que conta com menos de 1% de crescimento no período. Esses números reafirmam o protagonismo da GWM no cenário nacional, impulsionados pelo portfólio supercompetitivo com a chegada da linha diesel, a picape Poer P30 e o SUV de 7 lugares Haval H9, e pela rápida expansão da rede de concessionárias.

“Mais do que um recorde, esse resultado mostra que estamos construindo uma trajetória sólida e de longo prazo no Brasil. Cada marco alcançado reforça a confiança do consumidor em nossa proposta de mobilidade inteligente”, destaca Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.



GWM Haval H6 reforça liderança com HEV One

A performance da linha Haval H6 foi decisiva para o resultado de setembro. Com 2.885 unidades, o modelo encerrou o mês novamente como o híbrido mais vendido do Brasil, bem à frente do segundo colocado, Toyota Corolla Cross, com 2.396 veículos, seguido por Fiat Fastback, com 2.273 unidades.

CAOA Chery resultado inédito de 7.366 veículos vendidos em setembro

A CAOA Chery segue acelerando e consolida, mais uma vez, sua posição entre os principais players do setor automotivo nacional. Setembro foi um mês histórico para a marca, com o maior volume de vendas mensais já registrado: 7.366 veículos comercializados, reforçando sua força tanto no varejo quanto no mercado total.

No mesmo período, a planta de Anápolis (GO) também bateu recorde de produção, com mais de 7.500 unidades fabricadas da marca CAOA Chery. A expectativa é de que esse número seja superado novamente em outubro, mantendo a curva ascendente da operação.

O acumulado de vendas em 2025 já soma 49.094 veículos emplacados entre janeiro e setembro, o que representa mais de 80% do total comercializado em todo o ano de 2024 (60.835 unidades). O desempenho reflete o crescimento consistente e sustentável da marca, impulsionado por qualidade, inovação e proximidade com o consumidor brasileiro.

Participação de mercado em alta

Mesmo em um cenário cada vez mais competitivo, a CAOA Chery alcançou 4,13% de market share em setembro, ocupando a 9ª posição entre todas as marcas no mercado de automóveis. No varejo, segmento em que a montadora concentra sua atuação, a participação foi ainda mais expressiva: 7,33%, garantindo a 7ª posição no ranking mensal de emplacamentos.

No acumulado do ano, a marca já registra 6,13% de participação no varejo, ocupando a 8ª posição e com perspectivas reais de subir ainda mais no último trimestre de 2025.

Família Tiggo acelera o sucesso

O desempenho comercial foi impulsionado pela consagrada família Tiggo, que reúne alguns dos SUVs mais desejados pelos brasileiros:

• Tiggo 7: 3.742 unidades vendidas. Um dos SUVs médios mais vendidos do Brasil e o 9º veículo mais emplacado no varejo, entre todos os segmentos. Um verdadeiro ícone de performance e design.

• Tiggo 5X: 1.423 unidades. Reconhecido por sua versatilidade e excelente rentabilidade.

• Tiggo 8: 2.137 unidades. Líder absoluto entre os SUVs premium de 7 lugares.

