O vereador Professor Edinho (Republicanos) apresentou na Câmara de Sumaré projeto de lei que propõe a criação de um feriado escolar no dia 15 de outubro, em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino. A data, que já é celebrada nacionalmente como o Dia do Professor, passaria a ser oficialmente reconhecida no calendário escolar do município.

De acordo com Professor Edinho, o objetivo é garantir um gesto real de valorização aos profissionais da educação, responsáveis pela formação de cidadãos e pelo fortalecimento da sociedade. Para o vereador, a iniciativa vai além de um simples dia de descanso.

“Mais do que um ato simbólico, este projeto reafirma o compromisso do Poder Público com a educação de qualidade e com a dignidade dos professores e demais profissionais da área, que transformam vidas todos os dias dentro e fora da sala de aula”, destacou.

Segundo o projeto de lei, no dia 15 de outubro não haverá expediente para alunos, professores e demais profissionais da educação da rede municipal de Sumaré.

As atividades administrativas da Secretaria de Educação que não dependam da presença nas escolas poderão seguir normalmente, a critério do Poder Executivo.

A suspensão das aulas deverá ser compensada, se necessário, para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos previstos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

O calendário escolar anual deverá ser adequado sem prejuízo para a carga horária mínima e o conteúdo pedagógico.

Tradição e valorização

O Dia do Professor foi oficializado no Brasil em 1963, pelo Decreto Federal nº 52.682, e é celebrado em todo o território nacional. Em várias instituições de ensino, como universidades de São Paulo, a data já é considerada feriado acadêmico. Para Professor Edinho, a proposta coloca Sumaré em sintonia com essa tradição e aumenta a valorização dos profissionais na cidade.

“Esta é uma justa homenagem a quem dedica sua vida à formação das novas gerações. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para que juntos possamos valorizar ainda mais a educação em nossa cidade”, concluiu o vereador.